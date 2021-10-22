Челябинск, 22 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Челябинской области 21 октября выявили 432 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили 106 479 случаев заражения. Выздоровели 88 404 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается 12 778 человек. От ковида скончались ещё 29 граждан.