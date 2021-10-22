Назначен врио министра здравоохранения Крыма
Симферополь, 22 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Константин Скорупский назначен на должность временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Крым. Указ об этом 22 октября подписал председатель Совета министров Юрий Гоцанюк.
Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар на пороховом заводе под Рязанью — все новости»
«Возложить временно исполнение обязанностей министра здравоохранения Республики Крым на Скорупского Константина Викторовича, первого заместителя министра здравоохранения Республики Крым», — говорится в документе.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в отставку с поста министра здравоохранения ушёл Александр Остапенко. На пост врио была назначена первый замглавы минздрава Ольга Растригина. Константин Скорупский до назначения работал главврачом Судакской городской больницы.