Варшава, 22 октября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел пресс-конференцию по итогам заседания Европейского парламента, на котором обсуждался конфликт Варшавы и Брюсселя по поводу решения Конституционного суда Польши о признании верховенства национального законодательства над стандартами ЕС. Об этом сообщает Polskie Radio.

Olaf Kosinsky Матеуш Моравецкий

Моравецкий в ходе пресс-конференции заявил, что в Польше нет никаких проблем в сфере верховенства права, а указанное решение Конституционного суда «никак не противоречит букве закона и не мешает Варшаве соблюдать европейские стандарты».

«Все обвинения, прозвучавшие в Европарламенте, надуманны. Мы не будем поддаваться шантажу, мы готовы к диалогу. Но мы не согласны с постоянно расширяющимися компетенциями Брюсселя, но, конечно, мы будем говорить о том, как разрешить текущие споры, достигнув согласия путем диалога, а не конфликта и противостояния», — сказал Матеуш Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Европейский парламент по итогам дебатов по поводу конфликта Варшавы и Брюсселя принял резолюцию о верховенстве права в Польше. В резолюции Европарламент указал, что решение Конституционного суда Польши «подрывает законы и стандарты ЕС и угрожает независимости польских судей».