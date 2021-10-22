Киев, 22 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 23 785 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 октября сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

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«За сутки 21 октября на Украине зафиксировано 23 785 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 1800, медработников — 391)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 725 385.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 614 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 63 003.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 361 365 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 13 854 545 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 22 415 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.