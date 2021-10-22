Чебоксары, 22 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Чувашии при росте числа вакцинированных увеличивается и количество больных COVID-19. Такие данные привёл сегодня, 22 октября, на заседании регионального оперативного штаба министр здравоохранения Владимир Степанов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Вакцинация

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Говоря о ходе прививочной кампании, глава минздрава подчеркнул, что вакцина от COVID-19 «поступает в регулярном формате, дефицита нет».

«Приступили к вакцинации 378 698 человек, что составляет 49,8% от плана», — проинформировал Владимир Степанов.

Из них завершили иммунизацию (то есть привились двумя компонентами) 45,5%. В том числе в 751 трудовом коллективе сделали прививку почти 45 тыс. сотрудников.

Глава минздрава также сообщил, что от COVID-19 привились 79,4% медицинских работников, из них 74,6% прошли иммунизацию полностью.

Также в Чувашии продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинировались 243 тыс. жителей, в том числе 66 тыс. несовершеннолетних. В целом это составляет 20,2% населения республики, или 32,7% от плана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Владимир Степанов заявлял о росте числа стационарных больных COVID-19 и сокращении свободного коечного фонда в «красной зоне».