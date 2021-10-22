Москва, 22 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Работы по строительству второй очереди сооружений биологической очистки на острове Голодный в Волгограде начнутся с опережением срока до конца 2021 года, сообщает 22 октября сайт правительства России.

Владимир Югасов ИА REGNUM Поля аэрации

Правительство РФ направит на строительство второй очереди сооружений более 189,5 млн рублей, что позволит начать работы раньше запланированного срока.

Работы на острове Голодный ведутся с 2019 года, в ближайшее время ожидается завершение первого этапа строительства. Ввод сооружений должен втрое снизить объём сбрасываемых в Волгу неочищенных стоков. Новый блок будет оборудован специальными бассейнами — аэротенками с вторичными отстойниками.

«Прошедшие механическую очистку сточные воды будут поступать на новую станцию. В аэротенках они будут перемешиваться с активным илом — смесью микроорганизмов, которые обладают способностью расщеплять органические загрязнения. Затем вода будет отстаиваться, фильтроваться и поступать на дезинфекцию на уже действующую станцию ультрафиолетового обеззараживания», — описали технологию в правительстве.