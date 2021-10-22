Кемерово, 22 октября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 22 октября, медицинскую помощь получают 1395 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном корантине находится 13 686 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 61 078 случаев заражения коронавирусом, 58 269 человек выздоровели, 1414 пациентов скончались.