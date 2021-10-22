Псков, 22 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Псковской области указом губернатора региона Михаила Ведерникова с понедельника, 25 октября, и в последующие дни будут усилены ограничительные меры для противодействию распространению коронавирусной инфекции. Они коснутся, в том числе, детей и пожилых людей. Также будет ускорено введение системы контроля QR-кодов, сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Там отметили, что большой блок изменений коснулся сферы образования. С 25 октября по 3 ноября в школах Псковской области объявлены осенние каникулы. Учреждения дополнительного образования будут закрыты с 25 октября по 7 ноября. Колледжи и вузы перейдут на дистанционное обучение с 25 октября по 29 октября. В дошкольных учреждениях 25 октября по 3 ноября будет организована работа дежурных групп для детей работающих граждан.

Во время осенних каникул несовершеннолетним запрещено посещение торговых центров, заведений общепита, аквапарков и организаций досуга и развлечений без сопровождения родителей. С 25 октября по 7 ноября запрещена работа детских игровых комнат (центров).

На период общероссийских нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, в Псковской приостанавливается деятельность кинотеатров, театров, музеев, экскурсионных бюро, концертных и других организаций культуры. Разрешена только финансово-хозяйственная деятельность в этих учреждениях. Время работы предприятий общественного питания в Псковской области с 30 октября по 7 ноября сокращается до 23 часов. Заполняемость гостиниц в эти же дни не может превышать 50%.

С 25 октября лица старше 65 лет (как работающие, так и неработающие) должны соблюдать самоизоляцию. На дистанционный режим на период с 25 октября по 7 ноября переводится 30% работников всех организаций, включая пожилых граждан.

По 7 ноября продлевается запрет проведения массовых мероприятий, за исключением религиозных, а также профессиональных и официальных спортивных соревнований, включенных в календарный план.

Кроме того, губернатор принял решение о том, что система QR-кодов начнет функционировать на территории Псковской области не с 1 ноября, как планировалось, а уже с 30 октября.

«Граждане, достигшие 18 лет, без предъявления документа о завершенной вакцинации либо документа о перенесенном COVID-19 в течении шести предыдущих месяцев не смогут посещать объекты общественного питания, в том числе на фуд-кортах, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты, за исключением объектов для занятий на открытом воздухе. В перечень также включены федеральные учреждения культуры, объекты организации досуга и развлечений», — отметили в пресс-службе администрации Псковской области.