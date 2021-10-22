Хабаровск, 22 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Одним из системообразующих заводов будущего строительного кластера в Хабаровском крае станет «Амурсталь». В концепцию будущего строительного кластера будут включены инвесторы, перспективные площадки для новых предприятий, а также месторождения строительных материалов, в том числе цемента, сообщил в ходе пресс-конференции 21 октября губернатор Михаил Дегтярев.

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«Глава государства поддержал эту идею, которая превратилась в его прямое поручение. Мы планируем работать с нашими крупными строительными и инфраструктурными компаниями, которые обеспечат спрос. Подключим застройщиков, которые присутствуют на рынке жилищного строительства. Во взаимодействии с институтом «Востокгосплан» сформируем прогнозируемый спрос по каждому виду строительных материалов», — сказал глава Хабаровского края.

Дегтярев отметил, что увеличивать объемы выпуска строительных материалов, чтобы обеспечить растущие планы жилищного строительства, готовы местные предприятия. Уже 14 компаний строительной отрасли проводят техническое перевооружение.

Отмечается, что в первом полугодии в крае на 30% больше произведено керамического кирпича (16,7 млн штук). На 30% увеличен рост производства теплоизоляционных материалов (582 тыс. ячи кубометров).

Планируется, что к 2025 году предприятия будут выпускать 68 тыс. кубометров железобетонных изделий, что обеспечит возведение 128 тыс. кв. метров жилья.

В регионе зарегистрировано и работает 221 предприятие по производству строительных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин по итогам пленарного заседания ВЭФ-2021 во Владивостоке, поручил правительству РФ совместно с правительством Хабаровского края создать промышленный кластер.