Чебоксары, 22 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Чувашии растёт число стационарных больных COVID-19 и сокращается количество свободного коечного фонда. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 22 октября, на заседании оперштаба глава минздрава Владимир Степанов.

Александр Погожев ИА REGNUM Ёмкость с жидким медицинским кислородом

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Говоря о ситуации, министр констатировал, что увеличивается число госпитализированных ковидных пациентов. В настоящее время в стационарах лечатся 3314 больных.

«Состояние средней тяжести у 64,9% пациентов — это 2150 пациентов, в тяжёлом состоянии — 997 человек. В крайне тяжёлом состоянии находятся 94 человека, или 2,8%. Число пациентов, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, тоже растёт, что говорит о тяжести течения процесса», — сказал Владимир Степанов.

По его словам, на инвазивную вентиляцию лёгких переведены 109 ковидных больных, на неинвазивную — 86.

Амбулаторную помощь (то есть лечатся на дому) получают 8286 человек, в том числе 2378 больных старше 60 лет.

«Также остаётся напряжённой ситуация с поставкой кислорода. Работа ведётся в круглосуточном режиме за каждую тонну кислорода, поэтому тяжело», — отметил министр здравоохранения.

Ранее власти заявляли, что нехватку медицинского кислорода испытывают многие регионы России. Чувашии ежедневно необходимо 45 тонн кислорода для лечения ковидных больных.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии из 3470 коек в «красной зоне» остались свободными 4,5%. Всего для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 34% коечного фонда республики. В Красночетайской ЦРБ будут открыты дополнительно 100 ковидных мест.