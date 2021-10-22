Черкесск, 22 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии наблюдается ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Растет число заболевших и госпитализированных, в связи с чем власти региона готовят новые ограничительные меры. Об этом было сказано в ходе совещания оперштаба, которое провел 21 октября премьер-министр Мурат Аргунов.

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В настоящее время в республике лечатся в ковидных госпиталях 988 пациентов, при этом число мест в них составляет 1165. Остаются свободными всего 15% коек. Всего функционируют шесть госпиталей с учетом дополнительно открытого в начале октября ковид-госпиталя в Карачаевске.

Власти региона отмечают низкую активность населения в кампании по вакцинации от COVID-19. Полностью привитыми являются к настоящему времени 119 448 жителей республики. Уровень коллективного иммунитета составляет около 32%. На совещании оперштаба признали недостаточную работу по информировании граждан о необходимости вакцинации.

«В связи ухудшением эпидемиологической ситуации в республике в Карачаево-Черкесии в ближайшее время ожидается усиление ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице оперативного штаба в Instagram.