Калуга, 22 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Калужской области в связи с ухудшением эпидситуации по коронавирусу вводятся дополнительные санитарные ограничения. Об этом 21 октября сообщил губернатор Владислав Шапша в видеообращении, которое размещено в социальных сетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кодов на входе

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В области приостанавливаются все массовые культурные и спортивные мероприятия. Посещение театров и концертов возможно с соблюдением строгих противоэпидемических правил, а также при наполнении зала не более, чем на 50%. Вводится запрет на работу предприятий общественного питания, баров, кафе и увеселительных заведений в ночное время в период с 00:00 до 06:00. Также с 22 октября и до 15 ноября несовершеннолетние дети смогут посещать торгово-развлекательные центры, предприятия питания и культуры только в сопровождении родителей.

Напомнил губернатор и об обязательной самоизоляции граждан старше 60 лет не прошедших вакцинацию и не переболевших коронавирусом. На помощь пожилым придут волонтеры, которые окажут помощь пожилым людям в приобретении продуктов и лекарств. С 15 декабря посещение всех культурных, спортивных учреждений, предприятий общепита в области будет возможным только по предъявлению QR-кода, наличие которого говорит о том, что человек прошёл вакцинацию или переболел коронавирусом, а также ПЦР-тест.

С 30 октября по 7 ноября в регионе введены каникулы, однако системообразующие предприятия и органы власти работать будут.

«Нам нерабочая неделя нужна для того, чтобы прервать цепочку заболеваний и выйти из этой коронавирусной волны», — отметил Владислав Шапша.