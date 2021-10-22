Чебоксары, 22 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Чувашии в связи с ростом распространения коронавируса и заболевания COVID-19 расширяется коечный фонд. Будет перепрофилировано ещё 100 мест. Об этом сегодня, 22 октября, заявил на заседании республиканского оперативного штаба министр здравоохранения Владимир Степанов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

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По словам главы минздрава, ситуация с коронавирусом «остаётся крайне напряжённой и крайне тяжёлой», система здравоохранения «работает с беспрецедентной нагрузкой». Коэффициент распространения заболевания в Чувашии вырос за неделю с 1% до 1,11% (в РФ — 1,14%), в абсолютных цифрах суточный прирост превышает 140 человек, в то время как на прошлой неделе «был в пределах 100» вновь выявленных носителей коронавируса ежесуточно.

Владимир Степанов сообщил, что в настоящее время в республике свободно 4,5% ковидных коек. Всего развёрнуто 3470 коек в «красных зонах», что составляет 34% от общего коечного фонда в учреждениях здравоохранения Чувашии.

«Из-за напряжённости с коечным фондом организована работа по перепрофилированию дополнительно 100 коек в Красночетайской районной больнице», — сказал министр здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев отметил дефицит медицинского кислорода для лечения тяжёлых больных COVID-19. По его словам, данная проблема характера и для других регионов.