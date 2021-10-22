Южно-Сахалинск, 22 октября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. На Сахалине пункты вакцинации в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября будут работать в круглосуточном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Mos.ru Вакцинация

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Власти призвали в коллективах на предприятиях общественного питания, сфер образования, здравоохранения, ЖКХ, транспорта, бытового обслуживания, социальных служб привить от коронавируса 80% работников. Также работодателей попросили давать два выходных дня сотрудникам для вакцинации.

На Сахалине за последние сутки привились от COVID-19 354 человека (днем ранее — 324). Всего вакцинировались уже 181 531 житель.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина приняли решение не вводить в регионе для посещения мест массового скопления людей QR-коды. Это обусловлено заботой о бизнесе.