Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Петербурге задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на аптеку, совершенном вечером 13 октября в Красногвардейском районе. Один из задержанных оказался действующим сотрудником транспортной полиции, сообщили 22 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аптека

В ходе вооруженного нападения на аптеку, расположенную в доме 40 по Новочеркасскому проспекту, в помещение вошли двое в медицинских масках. Один из них, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы 7 тысяч рублей. После этого налетчики скрылись. Было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»), начались оперативно-следственные мероприятия.

В ходе этой работы сотрудники регионального управления уголовного розыска вместе с полицейскими Красногвардейского района 21 октября задержали двоих мужчин в возрасте 29 и 33 лет.

«Как выяснилось, более старший мужчина является сотрудником органов внутренних дел на транспорте. Оба подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Если вина сотрудника будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям», — сообщили в Главке МВД России.