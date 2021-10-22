Горно-Алтайск, 22 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где зарегистрировано 20 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Чемальского (+9), Усть-Коксинского (+8), Шебалинского (+7) и других районов.

Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 22 479. Из них выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 20 823 человека, в том числе 14 за последние сутки.