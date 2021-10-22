Омск, 22 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В связи с предстоящими не рабочими днями в России (с 30 октября по 7 ноября) губернатор Омской области Александр Бурков нашей странице в Instagram пояснил некоторые особенности локдауна в регионе.

Omskportal.ru Александр Бурков

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«В нерабочую неделю закроют свои двери школы (время каникул) и детские сады. Система здравоохранения и ее вспомогательные службы, а также учреждения культуры будут действовать в соответствии с режимом работы, установленным в организациях по календарному плану», — отмерил глава области.

Он также отметил, что омские организации должны предусмотреть режим действия внутренними документами, исходя из специфики рабочего процесса. Порядок работы органов власти в этот период определяется по такому же принципу.

«Если нет возможности полностью остановить работу в эти дни, нужно максимально сокращать количество присутствующих на рабочем месте — переводить персонал на удаленный формат. Мы не можем рисковать жизнями омичей, поэтому отменяются все очные мероприятия к Дню народного единства», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Омской области продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 21 октября подтверждено 404 случая заражения, 320 человек лечатся амбулаторно.

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