Вашингтон, 22 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил уверенность, что конгресс утвердит его предложения по социальным и экономическим программам.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

«Я действительно считаю, что мне удастся прийти к соглашению», — сказал он на встрече с общественностью в городе Балтимор (штат Мэриленд), трансляция которой велась на CNN.

Он в шутку сказал, что «был сенатором 370 лет и неплох в заключении сделок» по законодательным инициативам.

Американский лидер также отметил, что залогом успеха в принятии инициатив являются компромисс и межпартийное сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты рискуют утратить экономическое преимущество перед другими странами в случае, если не будут осуществлять масштабных инвестиций в свою инфраструктуру и социальные программы.

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