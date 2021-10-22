План по вакцинации от COVID-19 в Еврейской автономии выполнен на 50%
Биробиджан, 22 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Темпы вакцинации от коронавируса увеличились в Еврейской автономной области. Ежедневно в прививочные пункты стали обращаться более 200 человек, хотя до этого прививались по 30−40, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в правительстве региона.
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Примером того, как вакцинация влияет на уровень заболеваемости, назван Октябрьский район, где самый низкий процент привитых и одновременно самый высокий уровень заболеваемости COVID-19.
Он назвал вакцинацию единственным действенным средством в борьбе с COVID-19. Он призвал жителей региона делать прививки и напомнил, что получить эту услугу можно в 44 пунктах области.
Как сообщало ИА REGNUM, санитарно-эпидемическая ситуация в Еврейской автономной области остаётся крайне сложной. Смертность от коронавируса в регионе высокая. Чаще всего умирают люди старше 60 лет.