Биробиджан, 22 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Темпы вакцинации от коронавируса увеличились в Еврейской автономной области. Ежедневно в прививочные пункты стали обращаться более 200 человек, хотя до этого прививались по 30−40, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в правительстве региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Читайте также: В Еврейской АО фиксируют максимум смертей от COVID-19

Примером того, как вакцинация влияет на уровень заболеваемости, назван Октябрьский район, где самый низкий процент привитых и одновременно самый высокий уровень заболеваемости COVID-19.

«Средний процент привитости на территории области — более 50% от плана. Октябрьский район не приблизился даже к 36%. Как результат — жители Октябрьского района на треть заполнили наши инфекционные госпитали. Полторы недели назад был период, когда мы вынуждены были привлекать санитарную авиацию. Вывозили по шесть человек в сутки! Вчера к первичной вакцинации приступили 20 человек из этого муниципалитета», — рассказал заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

Он назвал вакцинацию единственным действенным средством в борьбе с COVID-19. Он призвал жителей региона делать прививки и напомнил, что получить эту услугу можно в 44 пунктах области.

Как сообщало ИА REGNUM, санитарно-эпидемическая ситуация в Еврейской автономной области остаётся крайне сложной. Смертность от коронавируса в регионе высокая. Чаще всего умирают люди старше 60 лет.