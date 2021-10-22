Тегеран, , 08:42 — REGNUM Али Акбар Велаяти, главный советник по внешней политике Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи, заявил, что отношения между Тегераном и Багдадом уникальны и глубоки, при этом Исламская Республика Иран всегда будет поддерживать правительство и народ соседней страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 октября.

На встрече с бывшим премьер-министром Ирака Аделем Абдул Махдииранский представитель назвал Ирак дружественной и братской страной, отметив, что Исламская Республика Иран всегда будет поддерживать правительство и народ соседнего государства.

Он подчеркнул, что Иран и Ирак имеют глубокие отношения друг с другом, причем ритуал Арбаин является примером исторического сотрудничества и взаимодействия.

Адель Абдул Махди, со своей стороны, выразил удовлетворение встречей и подчеркнул, что сотрудничество будет и далее расширяться во всех областях.

Он также обрисовал политическую ситуацию и избирательный процесс в Ираке, заявив о существовании трудностей, однако при наличии силы и воли иракского народа властям удастся преодолеть текущие проблемы.