Уфа, 22 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Депутатам, которые не получили прививку от COVID-19, могут отказать в допуске к участию в последующих пленарных заседаниях госсобрания Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Иван Шилов ИА REGNUM Константин Толкачев

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«Из 110 депутатов переболело 67 человек. Привились 88 человек, или 80 процентов. Не привились 22 человека — 20 процентов. Из них переболели менее шести месяцев назад семь человек, имеют противопоказания четверо. На следующем заседании я буду вынужден назвать фамилии. Если вы не можете ответственно относиться к требованиям, которые предъявляет жизнь, будем думать об ограничении вашей публичности», — приводит пресс-служба слова председателя парламента Константина Толкачева, который отметил ухудшение эпидемиологической ситуации.

Он отметил, что ситуация с пандемией коронавируса в регионе в последнее время обострилась.

«По республике ежедневно выявляется более 600 новых случаев заражения. Единственной эффективной мерой противодействия распространению заболевания является вакцинация. Прививка не исключает возможности заражения полностью, однако минимизирует риск. Кроме того, практика показывает, что привитые переносят заболевание намного легче. Не подвергайте опасности свое здоровье и здоровье окружающих. Вакцинация поможет взять распространение инфекции под контроль и вернуть нашу повседневную жизнь в обычное русло», — сообщил он.