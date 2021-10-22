Чита, 22 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 22 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 74 232, причём 289 из них обнаружили только за минувшие сутки.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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Вместе с тем 63 665 пациентов (+222 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1540 человека (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 156 находятся в тяжёлом состоянии (-3 за сутки), 50 пациентов (-7 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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