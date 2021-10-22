Владивосток, 22 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Приморье с 15 ноября для посещения мест общепита, учреждений культуры и спорта начнут действовать специальные QR-коды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Для удобства жителей региона будет введен переходный период, который продлится до 1 января 2022 года. Он предусматривает предоставление альтернативных документов о прохождении вакцинации или перенесенной болезни.

«QR-коды в Приморье вводятся с 15 ноября, но для того, чтобы эти меры не стали причиной социальной напряженности, было принято решение о том, что в случае отсутствия QR-кода до 1 января при посещении общественных мест люди вправе предъявлять сертификат о вакцинации на бумажном носителе, который им выдали в медицинской организации, либо предоставлять отрицательный результат ПЦР-анализа на коронавирус, которому не более 72 часов, справку из поликлиники о том, что вы переболели коронавирусом в последние шесть месяцев. Ну или же показать справку о медотводе от вакцинации», — прокомментировала директор департамента информационной политики Приморья Елена Бурмистрова.

Темпы вакцинации в крае остаются низкими, что не позволяет сформировать коллективный иммунитет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области с 30 октября только с наличием QR-кодов взрослое население сможет посещать общественные места.