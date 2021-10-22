Чита, 22 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 22 октября от коронавируса полностью привиты уже 340 617 человек (+1135 за минувшие сутки). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Permkrai.ru Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Ещё 362 676 гражданина (+2095 за минувшие сутки) получили первый компонент вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Забайкальского края готовит постановление по введению QR-кодов на территории региона из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Читайте также: В Забайкалье от COVID-19 привились более 360 тыс. человек