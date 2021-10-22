Чебоксары, 22 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Чувашии усилят работу по проверке QR-кодов после многочисленных сигналов о том, что в учреждениях культуры и на предприятиях потребительского рынка не требует удостоверение личности при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 октября, заявил на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Олег Николаев

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По его словам, заседание оперштаба носит «внеочередной характер». И выделил «ряд обстоятельств», которые вынудили власти провести его.

«В-первых, стремительно набирает силу заболевание не только в Чувашской Республике, но и по всей Российской Федерации. В связи этим появляются всё более новые сложности, которые связаны с обеспечением медицинской помощи. Это, прежде всего, связано с основным компонентом для лечения — медицинского кислорода», — сказал Олег Николаев.

По его словам, проблема с дефицитом кислорода, которая наблюдается во всех регионах, решается в «ручном режиме». В Чувашии ежедневно с учётом распространения заболеваемости нужно 45 тонн медицинского кислорода, битва идёт за каждый килограмм.

«Органы исполнительной власти делают всё возможное, чтобы обеспечить систему здравоохранения медицинским кислородом. И будем делать выводы, создавать дополнительные резервы в будущем, но сейчас важно действовать оперативно», — констатировал глава Чувашии.

В качестве второго обстоятельства, являющимся следствием из первого, он выделил объявление нерабочим период с 30 октября по 7 ноября. Кроме того, у властей вызывает беспокойство вероятное использование чужих QR-кодов о вакцинации при получении услуг общепита и других учреждений.

«Когда говорим про QR-коды, то здесь много вопросов. Есть много информации, что не проверяются документы, удостоверяющие личность. Поступает много сигналов — факты пока, слава Богу, не установлены — когда люди показывают не свои QR-коды, а не знаю, чьи, а ещё хуже, если это фальшивые QR-коды. И это обстоятельство должно стать тать зоной особого внимания в ближайшие дни», — сказал Олег Николаев, обратившись к силовому блоку, управлению Роспотребнадзору и местным властям.