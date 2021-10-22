Глава Чувашии рассказал о «зоне особого внимания» в борьбе с коронавирусом
Чебоксары, 22 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Чувашии усилят работу по проверке QR-кодов после многочисленных сигналов о том, что в учреждениях культуры и на предприятиях потребительского рынка не требует удостоверение личности при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 октября, заявил на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.
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По его словам, заседание оперштаба носит «внеочередной характер». И выделил «ряд обстоятельств», которые вынудили власти провести его.
По его словам, проблема с дефицитом кислорода, которая наблюдается во всех регионах, решается в «ручном режиме». В Чувашии ежедневно с учётом распространения заболеваемости нужно 45 тонн медицинского кислорода, битва идёт за каждый килограмм.
В качестве второго обстоятельства, являющимся следствием из первого, он выделил объявление нерабочим период с 30 октября по 7 ноября. Кроме того, у властей вызывает беспокойство вероятное использование чужих QR-кодов о вакцинации при получении услуг общепита и других учреждений.