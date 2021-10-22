Кызыл, 22 октября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявили ровно 70 новых случаев заражения коронавирусом. Лидерами по приросту заболевших остаются Кызыл и Кызылский район (19 и 16 новых носителей), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 70 заболевших мужчин — 31, женщин — 39. По возрасту: детей до 17 лет — 38, от 18 до 49 лет — 19, от 50 до 64 лет — 8, старше 65 лет — 5», — уточнили в минздраве.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 13 225.

В настоящее время в ковидных стационарах Кызыла лечатся 369 больных, в том числе 67 детей и девять беременных женщин. Занятость коечного фонда составила 71% из 520 коек. Амбулаторное лечение проходят ещё 372 пациента.