Самара, 22 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Нерабочие дни введут с 25 по 29 октября в Самарской области в дополнение к нерабочим дням с 30 октября по 7 ноября текущего года. Соответствующее постановление главы региона Дмитрия Азарова опубликовано на сайте областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Азаров

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«Понимая сложность эпидемиологической ситуации на территории региона, ту нагрузку, которую испытывает система здравоохранения Самарской области и все медработники, чувствуя ответственность за здоровье людей, принял решение о дополнительных нерабочих днях на территории Самарской области, начиная с 25 октября», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Согласно документу, нерабочие дни устанавливаются с сохранением за работником заработной платы. Глава региона постановил приостановить с 25 октября по 7 ноября работу предприятий, находящихся на территории области независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, а также индивидуальных предпринимателей.

Исключение составляют непрерывно работающие предприятия, медорганизации и аптеки, организации общественного питания (они могут работать лишь в режиме доставки и на вынос), предприятия, которые обеспечивают жителей товарами первой необходимости и продуктами питания, предприятия, которые выполняют неотложные работы в условиях ЧС, предприятия, выполняющие неотложные строительные, ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, предприятия, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций, адвокаты, нотариусы, предприятия по перевозке пассажиров, ЗАГСы, научные и образовательные организации, МФЦ, системообразующие организации, средства массовой информации, гостиницы, организации, которые работают в дистанционном режиме, организации, участвующие в переписи населения.

Руководителям вышеуказанных предприятий рекомендуется перевести с 25 октября по 7 ноября работников старше 60-и лет на дистанционный режим работы.

Устанавливается, что совершеннолетние граждане в этот период будут допускаться в торговые центры, рынки и торговые комплексы (предприятия) с площадью зала более двух тысяч кв. метров после предъявления ими сертификата о вакцинации или сведений перенесенном коронавирусе.

«Еще раз хочу попросить вас позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих: максимально использовать эти дни для самоизоляции. Только так, сообща, мы сможем разорвать цепочку распространения инфекции на территории нашего региона, предотвратить распространение смертельной инфекции. Напомню о том, что лучшая защита от инфекции — это вакцинация. Берегите себя и будьте здоровы», — обратился к жителям глава региона.