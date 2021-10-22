Улан-Удэ, 22 октября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Бурятии за последние сутки подтверждено шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Один из скончавшихся был в возрасте младше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии в республике составило 1945.

В настоящее время в ковидных стационарах Бурятии лечатся 814 пациентов, состояние 635 из которых осложнена внебольничной пневмонией. К аппаратам ИВЛ подключены 43 тяжёлых больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 987 коек: занято — 814, свободно — 173 койки. Занятость коечного фонда составляет 82,4%», — отметили в оперштабе.