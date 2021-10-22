Токио, 22 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. За действиями кораблей Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая в районе японских островов внимательно следит Япония. Об этом 22 октября рассказал на пресс-конференции в Токио заместитель генсека правительства страны Ёсихико Исодзаки.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

«Мы с большой заинтересованностью продолжаем внимательно следить за действиями кораблей Китая и России в водах вокруг нашей страны», — сказал он.

Также Исодзаки добавил, что Япония и далее собирается предпринимать все возможные усилия для того, чтобы противодействовать незаконной разведывательной деятельности на море.

Отметим, 18 октября корабли ВМФ России и ВМС Китая в первый раз вместе проследовали через Сангарский пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо.