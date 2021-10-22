Тегеран, 22 октября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. 21 октября президент Ирана Ибрагим Раисизаявил, что иностранцы не симпатизируют жителям региона, отметив, что Исламская Республика не позволит Израилю подорвать его отношения с соседями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во время встречи с представителями провинций Восточный и Западный Азербайджан в парламенте Раиси заявил, что «иностранцы в регионе преследуют свои собственные экспансионистские интересы, и мы не позволим израильским властям нарушить наши отношения с соседями».

Президент отметил, что добрососедство, экономические и торговые отношения, а также активизация приграничных рынков входят в число программ в рамках внешней политики Исламской Республики Иран, при этом бартерные сделки с соседями могут помочь развитию экономики и дальнейших отношений со странами региона.

Он назвал строительство незавершенных инфраструктурных планов и проектов в разных частях страны первоочередной задачей правительства и отметил: «В наших поездках по провинциям мы не стремимся начинать новые проекты. Все, что мы пытаемся сделать, — завершить проекты в различных областях с целью содействия занятости молодежи и развитию страны».