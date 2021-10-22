Биробиджан, 22 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Санитарно-эпидемическая ситуация в Еврейской автономной области остаётся крайне сложной. Смертность от коронавируса в регионе высокая, констатировали 22 октября в пресс-службе правительства ЕАО.

Александр Куликов ИА REGNUM Реанимация для больных COVID-19

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По данным на 21 октября от COVID-19 погибли четыре пациента с COVID-19, на 20 октября — два, на 19 — пять. За выходные дни 15−17 октября скончались 12 человек.

«80 процентов этих пациентов — старше шестидесяти лет. По-прежнему видим, что 99 процентов умирающих — это те, кто-либо не завершил вакцинацию вовремя, либо вообще к ней не приступал», — подчеркнул заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

Самая сложная ситуация в Октябрьском районе, где меньше всего привитых от коронавируса жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области в реанимацию с коронавирусными пневмониями стали попадать дети, уже есть летальные исходы.