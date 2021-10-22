Челябинск, 22 октября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Челябинской области с 25 октября ограничат работу баров, ресторанов и других предприятий общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Марина Каширская ИА REGNUM Многие предприятия общепита начали осуществлять доставку

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Оказание услуг общепита будет приостановлено с 23:00 до 6:00 по местному времени. При этом разрешается работать на вынос. Также допустимы работа на автозаправочных станциях, на вокзалах и станциях, в аэропортах, на автовокзалах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области введены ограничения на посещение торговых центров и ряда других мест. Туда будут пускать только по действующим QR-кодам.