Горно-Алтайск, 22 октября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Скончались 50-летняя жительница Усть-Канского района и жительница Горно-Алтайска 68 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперштаба.

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«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — добавили в штабе.

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в республике стали 431 человек. 383 человека скончались непосредственно от COVID-19.