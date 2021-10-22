Ульяновск, 22 октября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 22 октября, вступают в действие дополнительные ограничительные меры в условиях пандемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Власти со ссылкой на рекомендации управления Роспотребнадзора запретили проведение межрегиональных и региональных спортивных соревнований.

Кроме того, ужесточаются требования к работе объектов торговли. При входе в магазины и торговые центры у посетителей должны измерять температуру, а фуд-корты могут работать «только на вынос».

Данные ограничения начали действовать 22 октября и продлятся до 1 декабря 2021 года.

Напомним, что в Ульяновской области с 1 ноября предприятия общепита, салоны красоты, фитнес-центры, кинотеатры, театры, бассейны и бани смогут оказывать услуги только тем клиентам, кто сделал прививку от COVID-19, либо имеет отрицательный результат ПЦР-теста или переболел ковидом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области резко увеличилось число вновь подтверждённых случаев заражения коронавирусом. За 21 октября выявлен 431 носитель инфекции, в то время как 20 октября — 409. Всего в регионе лабораторно подтверждён 90 491 случай заражения коронавирусом.