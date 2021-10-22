Иркутск, 22 октября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 22 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5263 человек, причём рекордные 23 из этого числа добавили в сводку за минувшие сутки.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 118 135 человек (+430 за сутки). Госпитализированы 4269 (+109 за сутки). Выздоровели 105 402 пациента (+197 за сутки).

Ещё 470 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

Читайте также: В Приангарье за сутки скончались сразу 22 пациента с COVID-19