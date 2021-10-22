Челябинск, 22 октября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Челябинской области торговые центры можно будет посещать только пи наличии QR-кода о вакцинации от COVID-19 или о перенесённом заболевании. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

QR-код

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Такая мера вводится с 30 октября. То же касается пребывания в санаториях, профилакториях, пансионатах и на базах отдыха. А с 30 октября по 7 ноября таким же образом будет ограничен доступ населения в парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны, косметические, СПА-салоны и т.д.

При этом несовершеннолетние граждане могут посещать все эти места свободно. Как сообщало ИА REGNUM, ограничения введены в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса.