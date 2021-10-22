Якутск, 22 октября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В реанимациях стационаров Якутска не хватает мест для тяжёлых пациентов с коронавирусом. Количество больных в тяжёлом состоянии увеличилось до 190, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в оперативном штабе республики.

Медсестра с больным COVID-19

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В связи с нехваткой мест для тяжёлых пациентов в реанимациях ковидных госпиталей Якутска открывают дополнительные койки. Также расширяют отделения для коронавирусных больных в состоянии средней степени тяжести. Все новые стационары укомплектованы медицинскими работниками и оборудованием.

За сутки в республике обнаружены 285 новых больных COVID-19, 21% из них — дети.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с COVID-19 в Якутии остаётся крайне напряжённой. По словам заместителя председателя правительства региона Ольги Балабкиной, сохраняется большое количество летальных исходов заболевания, положительной динамики пока не наблюдается. Умирающие больные не вакцинированы.