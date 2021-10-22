Вашингтон, 22 октября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Причиной резкого роста цен на бензин в США является ограничения ОПЕК об ограничении нефтедобычи, заявил глава Белого дома Джо Байден 21 октября на мероприятии в американском городе Балтимор (штат Мэриленд).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Президент подчеркнул, что власти страны ведут интенсивные переговоры по этой проблеме. По словам Байдена, с ним хотят переговорить «множество ближневосточных лидеров».

Вместе с тем глава Белого дома выразил сомнение, что будет беседовать с ними. Он добавил, что цены на бензин могут немного снизиться и это зависит от Саудовской Аравии, а также «ряда других мер, которые уже готовятся».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Джо Байден заявил, что цены на бензин на американском рынке не снизятся до 2022 года и он может привлечь бойцов Национальной гвардии США для решения проблема с цепочками поставок топлива в стране.