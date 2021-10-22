Иркутск, 22 октября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Для достижения коллективного иммунитета от COVID-19 Иркутской области необходимо привить 80% населения. Как сообщает сегодня, 22 октября, минздрав региона, это 1 437 923 человека.

Минобороны России Вакцинация

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Сейчас в Приангарье первым компонентом привиты больше 670 тысяч человек. Вторым компонентом, то есть полностью, — 571 435 человек. Это 39,7% от плана вакцинации. Поступающая в Иркутскую область вакцина распределяется по медицинским организациям Приангарья.

Запас компонентов в регионе есть всегда, привозят их регулярно. остатки вакцины в каждой медорганизации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области, где ситуация с распространением коронавируса существенно ухудшилась, развернули свыше четырёх тысяч ковидных коек. Почти 100 из них предназначены для пациентов с тяжёлым течением болезни и сопутствующими осложнениями.

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