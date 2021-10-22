Вашингтон, 22 октября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Срыв испытаний гиперзвукового оружия произошёл из-за отказа ускорителя в США. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

Испытания должны были состояться 21 октября на космодроме Кадьяк у южного побережья Аляски. Ряд СМИ сообщил о переносе испытаний из-за некой внештатной ситуации. В Пентагоне уточнили, что речь идёт об «эксперименте по сбору данных».

Представитель американского военного ведомства пояснил, что испытания не состоялись из-за отказа ускорителя. При этом отмечается, что ускоритель не был частью программы по развитию гиперзвукового оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о лжи Пентагона об успешности испытания гиперзвукового оружия.