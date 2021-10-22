Южно-Сахалинск, 22 октября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Власти Сахалина приняли решение не вводить в регионе для посещения мест массового скопления людей QR-коды. Это обусловлено заботой о бизнесе, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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«Правительство Сахалинской области отказалось идти по пути, который бы нанес существенный ущерб экономике и местному бизнесу», — уточнили в правительстве области.

Мягкие, в сравнении с другими регионами, антикоронавирусные ограничения будут действовать и во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В эти дни предприятиям общественного питания запретили работать в период времени с 24:00 до 06:00. Также под запрет попали кальяны во всех общественных местах.

Людям в возрасте старше 60 лет, а также имеющим хронические заболевания, но не прошедшим вакцинацию, рекомендовали оставаться на самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмены Сахалина сформировали фонд в размере уже более 5 млн рублей, из которого всем пенсионерам, сделавшим прививку от COVID-19 после 25 октября, выплатят по одной тысячи рублей.