Мадрид, 22 октября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Король Испании Филипп VI и королева Летисия совершат государственный визит в Швецию, который продлится с 23 по 25 ноября. Об этом сообщает агентство EFE.

Ruben Ortega Филипп VI

Отмечается, что визит монаршей семьи осуществляется с целью укрепления и развития отношений между двумя странами.

Поездка по приглашению короля Швеции Карла Густава является второй официальной поездкой королевской семьи в 2021 году. В предыдущий раз монарх и его супруга посещали Андорру.