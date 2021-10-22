Южно-Сахалинск, 22 октября, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Бизнесмены Сахалина сформировали фонд в размере уже более 5 млн рублей, из которого всем пенсионерам, сделавшим прививку от COVID-19 после 25 октября, выплатят по одной тысяче рублей, об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук.

Вакцинация

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Власти островного региона подчеркнули, что с подобной инициативой бизнес выступил сам. Называть организаторов антиковидной благотворительной акции не стали.

Фонд продолжает пополняться. Власти рассчитывают, что при выплате одной тысячи рублей удастся привить 30 тыс. пенсионеров.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом (днём ранее — 73). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 34 226 человек.