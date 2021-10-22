Якутск, 22 октября, 2021, 05:46 — ИА Регнум. Школьников Приамурья переведут на дистанционное обучение, если будет мало привитых от COVID-19. Об этом заявил глава региона Василий Орлов в прямом эфире в Instagram, пишет Amur.life.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьники

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Читайте также: Власти Приамурья из-за COVID-19 объявили локдаун

«На сегодняшний день QR-коды невозможны для детей. Что касается дистанционного обучения, то решение будет приниматься оперативным штабом. Пока эта мера не рассматривается, потому что мы понимаем, с какими рисками это будет связано: дети должны находиться дома, за ними кто-то должен наблюдать, качество образования падает. Надеюсь, мы сможем избежать такого ограничения. Вместе с тем ещё раз повторюсь, что всё будет зависеть от того, насколько у нас будет выработан коллективный иммунитет», — сказал губернатор Амурской области.

Он также отметил, что вакцина для несовершеннолетних уже разрабатывается, но ещё пока не готова. Тем не менее переводить детей на дистанционное обучение в регионе пока не собираются.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область уйдёт на коронавирусные «каникулы» с 30 октября по 7 ноября. По словам Василия Орлова, эта мера нужна для того, чтобы разобщить людей и снизить темпы распространения инфекции.