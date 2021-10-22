В Приамурье форма обучения детей будет зависеть от коллективного иммунитета
Якутск, 22 октября, 2021, 05:46 — ИА Регнум. Школьников Приамурья переведут на дистанционное обучение, если будет мало привитых от COVID-19. Об этом заявил глава региона Василий Орлов в прямом эфире в Instagram, пишет Amur.life.
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Он также отметил, что вакцина для несовершеннолетних уже разрабатывается, но ещё пока не готова. Тем не менее переводить детей на дистанционное обучение в регионе пока не собираются.
Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область уйдёт на коронавирусные «каникулы» с 30 октября по 7 ноября. По словам Василия Орлова, эта мера нужна для того, чтобы разобщить людей и снизить темпы распространения инфекции.