Южно-Сахалинск, 22 октября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. На Сахалине за последние сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом (днём ранее — 73). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 34 226 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в областном оперативном штабе.

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На лечении находятся 769 носителей коронавируса. Госпитализированы в инфекционные отделения 294 пациента. Свободных коек в ковидных стационарах осталось 282.

За последние 24 часа в области от COVID-19 скончался ещё один пациент. За всё время не справились с болезнью 348 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с COVID-19 в Якутии остаётся крайне напряжённой. Сохраняется большое количество летальных исходов заболевания, положительной динамики пока не наблюдается. Умирающие больные не вакцинированы.