Якутск, 22 октября, 2021, 05:23 — ИА Регнум. Ситуация с COVID-19 в Якутии остаётся крайне напряжённой. По словам заместителя председателя правительства региона Ольги Балабкиной, сохраняется большое количество летальных исходов заболевания, положительной динамики пока не наблюдается. Умирающие больные не вакцинированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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Люди, которые не сделали прививки, аргументируют это медотводом или личными убеждениями. В тяжёлом состоянии находится 168 человек. К аппаратам ИВЛ подключен 31 пациент. За сутки от COVID-19 погибли четыре человека, заразились — 282.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев поручил премьер-министру региона Андрею Тарасенко обеспечить запас кислорода для пациентов с коронавирусной инфекцией. Проблемы с транспортировкой жизненно важного в пандемию ресурса могут возникнуть из-за ледостава на реке Лена.