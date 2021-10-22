Якутск, 22 октября, 2021, 05:20 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев поддержал инициативу сделать нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября. В этот же период школьников планируют отправить на каникулы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Предложение начать и закончить каникулы одновременно на всей территории республики поступило от главного санитарного врача региона Маргариты Игнатьевой. Айсен Николаев также обратил внимание на необходимость не допускать скопление людей в увеселительных заведениях в сложной ситуации с распространением коронавируса. Он предложил предпринимать в отношении таких нарушителей более решительные меры.

«Нарушение ограничительных мер может стоить человеческой жизни. Необходимо четко понимать — соблюдая ограничительные меры, мы спасаем жизни людей», — сказал глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, Айсен Николаев поручил премьер-министру региона Андрею Тарасенко обеспечить запас кислорода для пациентов с коронавирусной инфекцией. Проблемы с транспортировкой жизненно важного в пандемию ресурса могут возникнуть из-за ледостава на реке Лена.