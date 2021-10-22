Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Кандидата на должность американского посла в Совете ООН по правам человека назначил президент США Джозеф Байден. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Белого дома.

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Сенат должен будет утвердить на пост американского представителя в СПЧ ООН Мишель Тейлор. Она известна как участник нескольких правозащитных организаций и борьбой против отрицания Холокоста и антисемитизма.

В Белом доме уточнили, что Тейлор является дочерью женщины, пережившей геноцид евреев в Европе в годы Второй Мировой войны и входившей в состав правления Мемориального музея Холокоста.

Напомним, США были избраны в числе 18 стран в СПЧ ООН на 2022−2024 годы. Соединённые Штаты покинули СПЧ ООН в 2018 году при президенте Дональде Трампе, неоднократно критиковавшем организацию.

Напомним, в Совбез ООН входят 47 стран, из них треть переизбирается ежегодно.

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