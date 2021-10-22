Хартум, , 03:35 — REGNUM Как минимум 35 человек пострадали в ходе протестных акций в столице Судана городе Хартуме и его окрестностях. Об этом 21 октября сообщает агентство SUNA.

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По данным министерства здравоохранения Судана, участники акций протеста получили огнестрельные ранения, травмы от резиновых пуль, а у части отмечены приступы удушья из-за вдыхания слезоточивого газа.

Десятки тысяч человек приняли участие в акциях протеста в Хартуме, Ньяле (юг), Порт-Судане (восток), Атбаре (север), Дарфуре (запад). По словам премьер-министра страны Абдаллы Хамдука, таким образом народ Судана подтвердил свою приверженность «миру, свободе, демократии, гражданским демократическим преобразованиям».

В это же время в Хартуме и в Порт-Судане выступали сторонники правительства военных. Они считают, что только военные могут вывести страну из глубокого экономического и политического кризиса. Участники забастовки разбили в Хартуме палаточный городок и уже неделю протестуют против действий правительства.

21 октября произошли столкновения между сторонниками гражданского правления и сторонниками военных у власти. Пытаясь разделить группы протестующих силовики применили спецсредства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посольству РФ в Судане угрозы безопасности нет.

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