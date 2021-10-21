Петропавловск-Камчатский, 22 октября, 2021, 02:58 — ИА Регнум. Принимать на работу вахтовиков, не прошедших курс вакцинации от COVID-19, запретили власти Камчатского края. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба губернатора края Владимира Солодова.

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Руководителям организаций, в том числе рыбохозяйственных, горнодобывающих и строительных, запрещается принимать на сезонную (вахтовую) работу сотрудников, не привитых от новой коронавирусной инфекции. Исключения составляют люди, недавно переболевшие COVID-19 и имеющие противопоказания к вакцинации.

Распоряжение губернатора вступает в силу с 1 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Камчатке число заразившихся коронавирусом возросло на 42 человека за сутки, случаев летального исхода за последние 24 часа зарегистрировано три.